Орловцы могут качественно собрать ребенка в школу Помочь призвана горячая линия Роспотребнадзора.





В период с 19 августа по 2 сентября Единый консультационный центр круглосуточно будет давать консультации гражданам по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и прочих детских товаров.



Телефон горячей линии: 8 800 555 49 43.



Также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) с подобными вопросами можно обратиться по номерам:



- в г. Орле: 8 4862 41-83-45, 8 4862 42-26-75;



- в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;



- в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;



- в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;



- в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.



Телефон горячей линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



