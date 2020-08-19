среда 19.08.2020 19:36:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Список льгот для орловских ветеранов Великой Отечественной войны может быть увеличен

Информация была озвучена сегодня во время публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 2019 год.


Областные депутаты разработали проект закона, который позволит им не оплачивать транспортный налог в стопроцентном размере, но с поправкой - для легковых машин с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Помимо этого депутатам предстоит одобрить и льготы для ветеранов по коммунальным платежам. В качестве меры поддержки предлагают освободить их от уплаты услуг ЖКХ.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский убежден, что депутаты поддержат законопроект на предстоящей сессии.


Анна Вайсергисер
19 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.