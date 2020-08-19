Список льгот для орловских ветеранов Великой Отечественной войны может быть увеличен Информация была озвучена сегодня во время публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 2019 год.





Областные депутаты разработали проект закона, который позволит им не оплачивать транспортный налог в стопроцентном размере, но с поправкой - для легковых машин с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.



Помимо этого депутатам предстоит одобрить и льготы для ветеранов по коммунальным платежам. В качестве меры поддержки предлагают освободить их от уплаты услуг ЖКХ.



Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский убежден, что депутаты поддержат законопроект на предстоящей сессии.





Анна Вайсергисер

19 августа 2020 года



