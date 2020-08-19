За июль острую инфекцию верхних дыхательных путей подхватили почти 6000 орловцев Это меньше аналогичного показателя за прошлогодний месяц.





Всего в июле острой инфекцией верхних дыхательных путей заболели 5 985 орловцев, что на 14, 4% меньше, чем во второй летний месяц 2019, когда болезнь свалила 6 995 человек.



Острой кишечной инфекцией заразились 80 граждан, и этот показатель на 73,3% меньше прошлогоднего июля - тогда слегли 300 орловцев.



Из социально-значимых болезней за прошлый месяц впервые выявили туберкулёз у 10 граждан, а ВИЧ - у 12 – следует из публикации Орёлстата.





Артём Ежаков

19 августа 2020 года



