Сегодня стало известно еще о двух жертвах орловца, которого обвиняют в изнасилованиях Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором. Обвиняемый взят под стражу.





Ранее сообщалась о двух эпизодах. Но благодаря информации, распространенной в СМИ, удалось выявить еще два аналогичных случая. По всем фактам насилия возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.



Напомним, своих жертв 54-х летний орловец поджидал в районе улицы Машиностроительной, а также вблизи СНХ «Дормашевец».



Фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.





Иван Суверин

19 августа 2020 года



