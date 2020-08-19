Сегодня стало известно еще о двух жертвах орловца, которого обвиняют в изнасилованиях

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Сегодня стало известно еще о двух жертвах орловца, которого обвиняют в изнасилованияхСуд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором. Обвиняемый взят под стражу.
Ранее сообщалась о двух эпизодах. Но благодаря информации, распространенной в СМИ, удалось выявить еще два аналогичных случая. По всем фактам насилия возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Напомним, своих жертв 54-х летний орловец поджидал в районе улицы Машиностроительной, а также вблизи СНХ «Дормашевец».
Фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.
Иван Суверин
19 августа 2020 года