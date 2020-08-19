Ливенские школьники получили подарок к новому учебному году 288 ноутбуков Технику закупили в рамках национального проекта «Образование».





Теперь в каждой ливенской школе - современные устройства. Корпуса ноутбуков специально подготовлены для безопасного использования в учебном процессе, имеют защитное стекло повышенной прочности, сохраняют работоспособность при попадании влаги и способны выдержать падение.





Надежда Невматулина

19 августа 2020 года



