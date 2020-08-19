Губернатор рассказал, когда в Орле откроют для посещений Детский парк Сейчас там все ещё идет ремонт.





В данный момент ведется работа по установке и монтажу игрового оборудования, травмобезопасного покрытия и лестничных спусков, прокладываются необходимые коммуникации, кладется тротуарная плитка. Работы проводят около 70 человек.

Андрей Клычков на

«Мы планируем открыть парк к началу учебного года. Стремимся именно к этой дате, но многое будет зависеть от погодных условий. Важно создать современную и максимально безопасную зону отдыха для орловчан всех возрастов», – подчеркнулна личной странице «ВКонтакте».

Андрей Клычков отметил, что в парке появится несколько «точек» по интересам. Игровая зона, например, будет включать балансиры, батуты, качалки, скаладром, песочницы, несколько горок и спортивных комплексов, пять видов качелей, будут качели «пиратский канат», а также карусели. Кроме того, здесь появится образовательная зона с ксилофоном, барабанами, канатными лабиринтами, песочные экскаваторы и другими игровыми стендами.



Установят и спортивную дорожку для маломобильных групп населения. На всех объектах смонтируют травмобезопасное покрытие.













Артём Ежаков

19 августа 2020 года



