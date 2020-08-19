Губернатор рассказал, когда в Орле откроют для посещений Детский парк

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Губернатор рассказал, когда в Орле откроют для посещений Детский паркСейчас там все ещё идет ремонт.
В данный момент ведется работа по установке и монтажу игрового оборудования, травмобезопасного покрытия и лестничных спусков, прокладываются необходимые коммуникации, кладется тротуарная плитка. Работы проводят около 70 человек.
«Мы планируем открыть парк к началу учебного года. Стремимся именно к этой дате, но многое будет зависеть от погодных условий. Важно создать современную и максимально безопасную зону отдыха для орловчан всех возрастов», – подчеркнул Андрей Клычков
на личной странице
«ВКонтакте».
Андрей Клычков отметил, что в парке появится несколько «точек» по интересам. Игровая зона, например, будет включать балансиры, батуты, качалки, скаладром, песочницы, несколько горок и спортивных комплексов, пять видов качелей, будут качели «пиратский канат», а также карусели. Кроме того, здесь появится образовательная зона с ксилофоном, барабанами, канатными лабиринтами, песочные экскаваторы и другими игровыми стендами.
Установят и спортивную дорожку для маломобильных групп населения. На всех объектах смонтируют травмобезопасное покрытие.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года