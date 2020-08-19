Полицейские вернули забывчивой орловчанке её мобильный

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Полицейские вернули забывчивой орловчанке её мобильныйКак обычно, кто-то присвоил то, что плохо лежало.
К правоохранителям обратилась жительница Орла. Ранее она забыла свой телефон в одном из городских ТЦ. Вернувшись на место потери, гаджет она не нашла. Стоимость имущества составила порядка 3 500 рублей.
Как удалось выяснить стражам порядка, мобильный прикарманила 46-летняя местная жительница – она увидела забытую вещь и присвоила её себе.
Имущество возвращено владелице, возбуждено уголовное дело – говорится в сообщении УМВД по Орловской области.
Артём Ежаков
19 августа 2020 года