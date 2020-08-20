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Орловские дайверы в водах Ладожского озера обнаружили две затонувшие баржи

Участники Орловского клуба подводного плавания «Диво» вернулись из очередной экспедиции в Карелию, с острова Валаам. О своих находках они рассказали нашему корреспонденту Юлии Опанасюк.


Свое путешествие по Карелии орловские дайверы начали с острова Кильпола. Это второй по величине после Валаама остров в Ладожском озере. Следующая точка маршрута - Никоновская бухта. Там вновь наши подводники погрузились на судно «Валаамский монастырь». И сразу - удача, а точнее, находка, с 80-ти летней выдержкой - несколько бутылок с молоком. 
 
Сергей Куликов, руководитель орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Оно пролежало на дне 80 лет, уникальная находка, которая заинтересовала и сам монастырь, и все дайверское сообщество, потому что в основном, дайверы находят корабли с вином, коньяком, ромом. Найти молоко - это первый случай, тем более 80-летнее».
 
Экспертиза показала, что молоко, совсем не диетическое, жирность 4,6 %. Правда, по запаху оно больше напоминает сыр. 
 
Орловских дайверов в их экспедиции сопровождала икона священномученика Кукши Печерского. Теперь она хранится в Спасо-Преображенском монастыре Валаама. 
 
Уже там, в монастыре, дайверы получили благословение на поиск колоколов, которые были утрачены при вывозе церковного имущества.
 
Владимир Строев, участник орловского клуба подводного плавания «Диво»: «При вывозе имущества монастыря, когда он переезжал в Финляндию, подготовили к погрузке колокола, они установили их на лед в бухте монастыря и, по легенде, их не забрали. Они провалились под лед и, скорее всего, находятся там же, в Монастырской бухте».
 
А уже после, получив разрешение монастыря, дайверы совершили несколько погружений в Монастырской бухте, где обнаружили пушку времен Великой Отечественной.
 
Сергей Куликов руководитель орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Предположительно, это зенитный автомат К-70. И нам посчастливилось первыми провести исследования в Монастырской бухте около Валаамского монастыря, где нами были обнаружены две древних баржи, скорее всего, дореволюционных. Сейчас мы ведем исследование по этим баржам».
 
Сейчас, вернувшись в Орел, участники экспедиции обдумывают свой следующий маршрут на Ладогу. Его запланировали на август следующего года.



Юлия Опанасюк
20 августа 2020 года
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