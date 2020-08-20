Промышленное производство Орловщины демонстрирует рост

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Промышленное производство Орловщины демонстрирует ростК 1 августа этого года показатели выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним отрезком.
Стабильно растет уровень обрабатывающих производств – показатели стали выше на 6%, а если рассматривать производство пищевых продуктов, то можно отметить рост 17,4%.
Однако производство сырьевого сектора упало на 2,2%, уровень вырабатываемых электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха уменьшился на 5,8%.
Сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов упал на 19,7% - отмечено в сообщении пресс-службы Орёлстата.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года