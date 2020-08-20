Промышленное производство Орловщины демонстрирует рост

К 1 августа этого года показатели выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним отрезком.

Стабильно растет уровень обрабатывающих производств – показатели стали выше на 6%, а если рассматривать производство пищевых продуктов, то можно отметить рост 17,4%.



Однако производство сырьевого сектора упало на 2,2%, уровень вырабатываемых электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха уменьшился на 5,8%.



Сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов упал на 19,7% - отмечено в сообщении пресс-службы Орёлстата.