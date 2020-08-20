Цены на промтовары в Орловской области за год уменьшились

Однако на отдельные категории промышленных товаров они увеличились.

Всего с начала года по август цены уменьшились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стали меньше стоить продукция обрабатывающего производства – ценовой индекс упал на 1,8%.



Однако подросли в цене электроэнергия, газ и пар, а также кондиционирование воздуха – прирост составил 1%. Ощутимее стали дороже товары и услуги сферы водоснабжение и водоотведение, сбора и утилизации и ликвидации отходов и загрязнений – они подорожали на 7,6% - отмечено в отчете Орёлстата.