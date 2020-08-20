Орловцы стали чуть богаче Информацию публикует региональное управление службы статистики.





Согласно оценке, в первом полугодии 2020 среднедушевой денежный доход населения Орловщины составил 24 665 рублей, что на 3,1% больше аналогичного прошлогоднего периода, когда средний достаток человека составлял 23 923 рублей. Данные за 2019 год являются предварительными – сообщили в публикации Орёлстата.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



