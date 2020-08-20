Орловцы могут поздравить российский триколор чем-нибудь сладким

Условия участия в кулинарно-дизайнерском конкурсе «Сладкая История» просты – приготовить любой десерт в бело-сине-красных цветах. И как раньше - передать эстафету трем своим друзьям.
Разметить фотографии кулинарных творений можно на собственных страницах в соцсетях, прикрепив хэштеги #СладкаяИстория и #БольшаяПеремена, а также в группе «Большая Перемена»
в «Вконтакте» под соответствующим постом. В публикации, как и раньше, нужно подписать ФИО, возраст и регион, а также добавить хэштэги #ОрловскаяОбласть, #Орел.
Прием работ завершается в эту субботу, 22 августа, в 23:59
, а на следующий день, в 18:00
, будет объявлен победитель – отмечено в сообщении
официального сайта городской администрации.