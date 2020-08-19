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В Орле сохранят стипендии для талантливых школьников

В новом учебном году 61 орловский школьник будет ежемесячно получать стипендию в 2 тысячи рублей.


Претендентов на получение муниципальной стипендии в Орле оказалось более сотни. Среди победителей — лауреаты и дипломанты международных конкурсов, призеры учебных олимпиад.
 
Как пояснила заместитель главы администрации города Екатерина Данилевская, традиционно стипендия выплачивается в трех номинациях — 25 детей будут получать её за особые успехи в учебе, 21 — в номинации «Художественное творчество», 15 — в номинации «Любительский спорт».
 
Председатель профильного комитета горсовета Орла по образованию культуре и социальной политике Татьяна Малыгина отметила, что в городском бюджете предусмотрены средства на выплату стипендий.



Орловское Информбюро
19 августа 2020 года
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