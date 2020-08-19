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Президент Орловской ТПП Светлана Ковалева награждена медалью «За защиту российского бизнеса»

19 августа в Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония награждения руководителей и членов оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции медалью «За защиту российского бизнеса», учрежденной в 2019 году.


Светлана Ковалева отмечена медалью Общественной палаты за организацию и активную работу регионального оперативного штаба.
 
Как отмечается на сайте Торгово-промышленной палаты РФ, В ТПП России и во всех территориальных торгово-промышленных палатах оперативно начали работу телефоны «горячей линии», которые в общей сложности обработали более 100 тысяч обращений. Торгово-промышленными палатами и председателями общественных формирований ТПП РФ было проведено более 600 онлайн мероприятий для бизнеса.




Орловское Информбюро
19 августа 2020 года
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