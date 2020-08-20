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Прокурор Орловской области лично посетил аварийные дома в Орле

Накануне Владислав Малкин провел личный прием граждан по проблемам ветхого и аварийного жилья, а после выехал по проблемным адресам. Итоги приема и объезда могут обернуться для чиновников административными и даже уголовными последствиями.


19 августа прокурор Орловской области Владислав Малкин провел личный прием граждан. На прием пришли те, чью жизнь сильно испортил жилищный вопрос. Среди заявителей были и жители дома № 15 по Кромскому шоссе. Как оказалось, накануне приема они неожиданно узнали, что их дом признан аварийным и подлежащим сносу.

И после приема именно этот адрес Владислав Малкин посетил первым. Крошащиеся стены, аварийная проводка, черная плесень и рушащиеся перекрытия, - таков далеко неполный список факторов коммунального неблагополучия.

Аналогичную картину прокурор застал по другому адресу: улица Ленина, 21. Капремонт здесь затевался к юбилею города, но обернулся уголовным делом. А постройка продолжает рассыпаться.

В качестве неотложных мер прокурор предложил составить объективный реестр аварийных домов, а также дать оценку преступной составляющей в данной сфере и оценку деятельности должностных лиц. По итогам выезда по проблемным адресам, прокурор области пообещал активизировать работу ведомства по контролю за соблюдением жилищного законодательства.


Иван Суверин
20 августа 2020 года
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