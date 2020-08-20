Автолюбитель на «Пежо» сбил маленького велосипедиста Авария произошла накануне днем.





47-летний мужчина, управляя «Пежо 408», допустил наезд на 12-летнего мальчика на велосипеде. ДТП случилось на улице Тургенева в районе дома № 45. От полученных травм пострадавший будет лечиться амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



