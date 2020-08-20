Автолюбитель на «Пежо» сбил маленького велосипедиста

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Автолюбитель на «Пежо» сбил маленького велосипедистаАвария произошла накануне днем.
47-летний мужчина, управляя «Пежо 408», допустил наезд на 12-летнего мальчика на велосипеде. ДТП случилось на улице Тургенева в районе дома № 45. От полученных травм пострадавший будет лечиться амбулаторно.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года