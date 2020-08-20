Британцы помогут орловскому производителю модернизировать производство Работы проводятся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».





АО «Орёлмасло» вместе с Europa Cromn Limited построят маслоэкстракционный цех. В этом месяце начались пусконаладочные работы совместно с европейским партнером. Реализовав проект, предприятие сможет максимально обезжиривать масличное сырье, повысить качество масла и обезжиренного остатка – шрота. Это позволит экспортировать больший объем масложировой продукции



К середине августа этого года её уже продано за границу 22 700 000 долларов США, что больше прошлогоднего показателя на 26,8% - отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



