Британцы помогут орловскому производителю модернизировать производство

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Британцы помогут орловскому производителю модернизировать производствоРаботы проводятся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
АО «Орёлмасло» вместе с Europa Cromn Limited построят маслоэкстракционный цех. В этом месяце начались пусконаладочные работы совместно с европейским партнером. Реализовав проект, предприятие сможет максимально обезжиривать масличное сырье, повысить качество масла и обезжиренного остатка – шрота. Это позволит экспортировать больший объем масложировой продукции
К середине августа этого года её уже продано за границу 22 700 000 долларов США, что больше прошлогоднего показателя на 26,8% - отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года