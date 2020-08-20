Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Орле

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Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в ОрлеДТП случилось накануне вечером.
42-летний водитель «Рено Логан», двигаясь по улице Орловских Партизан, в районе д. № 2 допустил наезд на ребенка, перебегавшего дорогу между стоящими автомобилями. Пострадавшая поучила травмы, но от госпитализации отказалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года