Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Орле ДТП случилось накануне вечером.





42-летний водитель «Рено Логан», двигаясь по улице Орловских Партизан, в районе д. № 2 допустил наезд на ребенка, перебегавшего дорогу между стоящими автомобилями. Пострадавшая поучила травмы, но от госпитализации отказалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



