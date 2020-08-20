Копытные и пушные животные Орловщины попадут под обстрел Сезон охоты на них открывается 1 октября.





Добывать бобра можно до 28 февраля следующего года, а охота на косулю и лося завершится 31 декабря 2020 года.



Подать заявку на разрешение отстрела этих животных можно уже с 7 сентября в управлении эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, 16, кабинет №17 , телефон: 45-89-57.



Также необходим охотничий билет и квитанция об оплате госпошлины – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



