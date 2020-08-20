Копытные и пушные животные Орловщины попадут под обстрел

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Копытные и пушные животные Орловщины попадут под обстрелСезон охоты на них открывается 1 октября.
Добывать бобра можно до 28 февраля следующего года, а охота на косулю и лося завершится 31 декабря 2020 года.
Подать заявку на разрешение отстрела этих животных можно уже с 7 сентября в управлении эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, 16, кабинет №17, телефон: 45-89-57.
Также необходим охотничий билет и квитанция об оплате госпошлины – отмечено в сообщении регионального информационного портала.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года