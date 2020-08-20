Орловский тюремщик может оказаться по другую сторону решетки За деньги бывший сотрудник ИК-5 приносил в колонию выпить и позвонить.





Впрочем, попытка пронести осуждённым телефоны и комплектующие к ним была пресечена коллегами подсудимого – сотрудниками регионального УФСИН.



В итоге, злоумышленник отправился на скамью подсудимых по эпизодам взятки и превышения должностных полномочий. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело передано в суд – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



