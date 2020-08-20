Коронавирус: в Орловской области 38 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6558 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 20 августа выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1407. Выздоровели – 5050. Умерло - 101.



Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

20 августа 2020 года



