Блогер из Оренбургской области решил возродить деревню на Орловщине Алексей Ушаков - создатель Интернет-проекта «Заброшенная Россия». Много лет он колесит по всей стране в поисках интересных предметов с историей. Обо всем рассказывает в интернете.





Увлечение Алексея Ушакова историей началось 15 лет назад. Он собирает интересные артефакты, занимается краеведением. Спустя время Алексей начал вести блог, посвященный заброшенным деревням России. Особым притяжением для него обладает Орловщина. А деревней номер один является Удеревка - родина его бабушки, мамы, здесь он провел свое детство.



Именно здесь Алексей Ушаков планирует основать несколько музейных комплексов. Для этого придется восстановить несколько старых домов.



Алексей Ушаков: «Я хочу отдать долг своей деревне, хочу попытаться ее возродить. Я надеюсь, что с помощью моих проектов, музейных комплексов, это место будет развиваться. И я скажу, что я жизнь прожил не зря».

В заброшенных домах Алексей находит старые документы, фотографии. И поскольку о своих находках он рассказывает в своем блоге, находятся люди, которые узнают родные для них места.



Алексей Ушаков: «Очень много таких случаев было. Первый случай связан с селом Ягодным Колпнянского района Орловской области. Я снимал заброшенный дом, где на стене висело много старых фотографий. И мне написала женщина с Украины и рассказала, что это дом ее бабушки, а на фотографиях - ее мама, тетя и бабушка. Она думала, что дом исчез, так как не была здесь более тридцати лет и попросила найти эти фотографии и переслать ей».

А еще с Алексеем связалась женщина, живущая в Австралии. Ее прадедушка жил в одной из деревень Новодеревеньковского района. Женщина попросила снять эту деревню и даже проспонсировала работу. Скоро выйдет фильм, посвященный ее родственникам.



Посещая российскую глубинку, Алексей не только занимается историческими изысканиями, но и оказывает помощь тем, кто к нему обращается. Помогают в этом его единомышленники.



Подробнее смотрите в интервью, которое дал Алексей Ушаков корреспонденту ГТРК «Орел» Татьяне Тимохиной.





Татьяна Тимохина

20 августа 2020 года



