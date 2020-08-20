Знакомый «избавил» орловчанку от золота За украшения он выручил в ломбарде 10 000 рублей.





Ранее в следственные органы обратилась местная жительница с заявлением о краже принадлежащих ей золотых украшений. Они пропали после визита её приятеля.



Поиск злоумышленника осложнялся отсутствием у него постоянного места жительства. Однако спустя некоторе время подозреваемый был задержан.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ, для фигуранта избирается мера пресечения – отмечено в сообщении УМВД.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



