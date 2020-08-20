Орловцу грозит срок за полграмма «синтетики» Против 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 ч.1 УК РФ.





Ранее подозреваемый попытался избавиться от свертка с веществом при приближении оперативников. Последние изъяли подозрительную вещь, которая, по результатам экспертизы, оказалась синтетическим наркотиком весом в 0,5 граммов.



Сейчас мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



