Орловцы могут подороже расстаться с оружием Размер компенсации за расставание с боеприпасами и вооружением увеличился.





Дороже всего можно избавиться от боевого стрелкового и реактивного ручного оружия, а также гранатометов – вознаграждение составит 15 000 рублей за единицу.



В 10 000 оценивается единица нарезного охотничьего и спортивного вооружения, среди которых комбинированное оружие и обрезы. Такое же оружие, только мощное (свыше 7,5 Дж) пневматическое можно обменять на 8 000 рублей за штуку.



Также заплатят за газовые револьверы и пистолеты (5 000 за 1шт.), взрывчатые вещества (1 500 за 100 г.), самопалы (2 000 за 1 шт.), детонаторы (500 за 1 шт), порох (50 за 100 г.), патроны к нарезному (30 за 1 шт.) и гладкоствольному (15 за 1 шт.) оружию. Также можно сдать основные части огнестрельного оружия в обмен на 30% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.



По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо обращаться в территории органы МВД: 43-36-22, 40-09-02 (УМВД России по г. Орлу); 55-21-34 (дежурный отдел полиции №1 по Железнодорожному району); 76-26-40, 40-00-71 (дежурный отдел полиции №2 по Заводскому району); 36-02-02, 33-08-18 (дежурный отдел полиции №3 по Северному району) – отмечено на портале городской администрации.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



