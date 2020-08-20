Орловский бизнес сократил банковскую просрочку за время пандемии Это единственный прецедент в Черноземье.





Однако общая задолженность бизнеса выросла до 73,71 млрд рублей. Банковская просрочка же сократилась на 4%. Предприниматели активно пользовались кредитованием – их не смутила пандемия коронавируса и колебание валютного рынка ¬– объем заимствований вырос на 15,46%.



Положительная динамика обусловлена мерами эффективного использования кредитных механизмов, которые предоставило государство для поддержки бизнеса – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



