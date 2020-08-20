К началу текущего месяца на учете состоят 14 100 безработных орловцев Данные приводит Орелстат, ссылаясь на региональное управление труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства.





Официальный статус безработного из этого числа имеют 12 800 человек, 11 500 из которых получают выплаты по безработице. В июле вышли трудиться 633 человека.



Показатель незанятого населения за второй месяц лета вырос. Так, в июне работу искали 13 400 граждан – отмечено в сообщении Орелстата.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



