Орловская федерация скиппинга приглашает к участию во Всероссийской спортивной акции Акция уже стартовала.





Правила простые: нужно взять скакалку и начать прыгать - насколько хватит сил, но до первой ошибки. Сбились - заново начинать нельзя. Все это нужно записать на видео и отослать на почту. Каждому участнику выдается сертификат Всероссийской акции с общим результатом рекорда и личным вкладом. Последний день приема записи - 31 августа. Подробности – здесь.





Мария Семак

20 августа 2020 года



