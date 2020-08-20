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Муниципальные образования Орловской области получат 393 млн рублей

Распоряжение о распределении дотаций подписано губернатором области.


49 млн будут распределены между 18 муниципальными районами. По 3,7 млн из этой суммы получат Колпнянский, Кромской, Новодеревеньковский, Сосковский, Троснянский, Урицкий и Шаблыкинский районы, на 100 тысяч меньше выделено Мценскому району. Должанский и Краснозоренский районы получат 3,5 и 3,2 млн соответсвенно.

Остаток суммы в размере 343,9 млн поделят 20 муниципальных образований. Эти деньги должны сбалансировать бюджеты районов Орловщины. Больше всего получит город Орел - 231,7 млн рублей, следом идут Ливны- 22,5 млн рублей, Мценску выделено 18,7 млн рублей, Орловскому району – 13,7 млн рублей, Ливенскому – 10,4 млн рублей, Залегощенскому – 8,6 млн рублей, Малоархангельскому и Свердловскому достанется 6,9 млн и 6,5 млн рублей соответственно – сообщает информационный портал Орловской области.


Артём Ежаков
20 августа 2020 года
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