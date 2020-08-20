Выбраны подрядчики для ремонта дорог в Орле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Им выделили более 166 млн рублей на двоих.





Работы будут производиться в следующем году. «Газ ресурс» займется ремонтом Московского шоссе (от путепровода до переулка Межевого), улиц Герцена и Генерала Родина (от Полесской до Весёлой).



Второй подрядчик отреставрирует на переулке Южный дорожное полотно, тротуары и полосы отвода. Также «Дорстрой» займется работами по переулку Ипподромному, на улицах Авиационной и Спивака.



Подготовительные работы на некоторых объектах начнутся уже на следующей неделе. Завершить ремонт планируется к 31 июля 2021 года – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



