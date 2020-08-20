На Орловщине пять глав крестьянско-фермерских хозяйств региона получили гранты «Агростартап» Средства они потратят на создание пасеки, тепличного комплекса и хозяйств по выращиванию зерновых культур. О создании системы поддержки фермеров и развитии сельской кооперации говорили на заседании профильного комитета облсовета.





«Агростартап» - это региональный проект. И он нацелен на вовлечение орловцев в сельское хозяйство. Так, к концу 2024-го года в малом и среднем предпринимательстве в сфере сельского хозяйства должно быть задействовано не меньше 553 субъектов. Говорили на заседании и о рациональном использовании природных ресурсов. За это отвечает госпрограмма «Охрана окружающей среды». Отметили и успехи аграриев. Уборочная кампания в регионе перевалила за экватор.





Надежда Невматулина

20 августа 2020 года



