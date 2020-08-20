Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины За заболевшими наблюдает областной Роспотребнадзор и региональный департамент здравоохранения.





На данный момент COVID-19 выявлен у 3175 жителей Орла, 766 случаев подтверждено в Орловском районе, 601 зараженный находится в городе Мценске и Мценском районе, 245 – в Урицком районе, 226 – в Ливнах, 199 – в Болховском районе, 135 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 96 – в Хотынецком районе, 101 − в Ливенском районе, 82 - в Свердловском районе, 80 – в Новосильском районе, 79 – в Кромском районе, 77 - в Верховском районе, 68 − в Покровском районе, 65 – в Малоархангельском районе, 64 – в Шаблыкинском районе,60 – в Знаменском районе, по 56 - в Залегощенском и Глазуновском районах, 51 − в Должанском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – сообщает информационный портал Орловской области











Артём Ежаков

20 августа 2020 года



