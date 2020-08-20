Соседи орловца не оценили заботу «Большого Брата» Спор о пользе и вреде видеокамер пришлось разрешать в суде.





Приборы наблюдения позволяли мужчине знать подробную информацию о приходе-уходе жителей дома, вид отправленной для них корреспонденции и т.д.



Исковое заявление содержало жалобу на самовольную установку ответчиком 3 камер наружного наблюдения, одна из которых оказалась муляжом. Недовольные жильцы потребовали их демонтажа и возвращения мест их крепления в первоначальный вид, а также выплаты каждому из заявителей по 10 000 рублей компенсации.



По итогам рассмотрения иска судами двух инстанций требования истцов были удовлетворены частично – в выплатах по причиненному моральному вреду Фемида отказала – сообщает пресс-служба Орловского областного суда.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



