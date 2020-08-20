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Госструктуры должны орловскому бизнесу почти 400 млн рублей

О долгах по выполненным муниципальным и государственным контрактам сегодня говорили на заседании общественного совета по правам предпринимателей.


Для решения проблемы в прокуратуре собрали представителей бизнеса, власти, правоохранительных органов.

Наталья Мазалова, и.о. старшего помощника прокурора Орловской области: «В ежедневном режиме ведется мониторинг ситуации состояния задолженности. По мерам прокурорского реагирования в текущем году погашено 195 миллионов рублей. Однако по состоянию на сегодняшний день сумма долгов перед бизнесом остается значительной и составляет 394 миллиона рублей».

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Подобные цифры свидетельствуют о том, что должностные лица органов местного самоуправления халатно относятся к исполнению должностных обязанностей, препятствуют развитию бизнеса в регионе. И, в целом, препятствую экономическому росту».

Львиная доля задолженности – 368 миллионов рублей числится за муниципальным образованием «Город Орёл». При этом, по словам регионального бизнес-омбудсмена, в последние годы долг не только не снижается, но имеет тенденции к росту. Прокуратуре предстоит выработать ряд решений по защите прав предпринимателей.


Иван Суверин
20 августа 2020 года
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