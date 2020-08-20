Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В списке заболевших на сегодня - больше 6,5 тысяч орловцев. Ковид-статистика - в нашем эфире.



- Правоохранители заинтересовались реализацией госконтрактов. Какие решения последуют?



- Что привело популярного блогера в Орловскую область? И почему именно в нашем регионе он планирует открыть музей?



- Энергия природы - залог правильного полета. В Орле продолжается Чемпионат России по планерному спорту.



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Вести-Орёл

20 августа 2020 года



