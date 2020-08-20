Орловцы нанесли ущерб лесам на 37 000 рублей В разы больше придется заплатить штрафов.





Всего за первое полугодие 2020 зафиксировано 32 лесонарушения, по ним назначены штрафы на сумму в 121 000 рублей. Появилась положительная тенденция – по отношению к аналогичному периоду прошлого года сумма ущерба лесам сократилась на 300 000 рублей и выявлено на 11 нарушений меньше – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



