23 муниципальных образования Орловщины получат 4 300 мест для дополнительного детского обучения Для этого выделено более 10 миллионов рублей.





Заключённые контракты по проекту «Успех каждого ребёнка» должны быть выполнены к 31 августа. Сейчас приемка оборудования началась в Болховском, Верховском, Корсаковском, Ливенском и в Орловском районах.



Также ведется ремонт 15 спортзалов в образовательных учреждениях 9 муниципальных образований. Работы в восьми школах Ливенского, Орловского и Урицкого районов должны завершиться в течение сентября – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



