1042 орловских предпринимателя взяли кредиты для сохранения занятости населения Речь о займах под 2% и 0% .





Наиболее популярной оказалась первая ставка. Их получают компании и ИП, ощутившие последствия пандемии коронавируса, а также некоммерческие организации социально-ориентировочной направленности.



Если руководству удастся сохранить 90% персонала, то всю сумму займа вместе с процентами покроет государство, половину суммы с процентами придется отдать, если численность сотрудников будет не менее 80%. Заемщик может направить средства на любые цели, сохраняющие производство. К середине августа получили такой кредит 973 бизнесмена.



Заём в 0% предназначен исключительно для выплаты зарплаты рабочим. Ставка действует первые полгода с момента получения средств. В регионе одобрено 99 таких кредитов – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области со ссылкой на региональное отделение Центробанка.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



