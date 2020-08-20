Рисунки юных художников Орловской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы Столичный музей создал виртуальную выставку работ участников всероссийского конкурса «Портрет фронтовой собаки». Творческое состязание посвятили четвероногим героям Великой Отечественной войны.





На выставке представлено почти 500 рисунков, которые прислали школьники из 44 регионов России. К творческому состязанию также присоединились ребята из Украины, Казахстана, Республики Беларусь и Испании.



Среди работ есть и картины юных жителей Орловской области. Ребята стали самыми активными участниками конкурса. Рисунки выполнены в разной технике – акварель, гуашь, тушь и т.д. Дети посвятили свои работы четвероногим связистам, минерам, диверсантам, но больше всего на картинах псов-санитаров. Многие школьники сопроводили работы короткими рассказами.



Всероссийский конкурс "Портрет фронтовой собаки" был организован Музеем Победы совместно с Российским военно-историческим обществом.

Работы юных художников из Орловской области можно увидеть на сайте Музея Победы.

















Орловское Информбюро

20 августа 2020 года



