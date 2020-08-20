Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей В Российской Федерации работает единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122, созданный для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный и анонимный.



Телефон доверия работает в круглосуточном режиме для того, чтобы дети, их родители и просто люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога.





Орловское Информбюро

20 августа 2020 года



