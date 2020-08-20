Задержанный по делу о насилии орловец - арестован Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении умышленных тяжких преступлений против половой свободы личности («б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).





Обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 августа 2020 года.



По версии следствия, обвиняемый в июле и августе 2020 года в районе улицы Машиностроительной города Орла, а также вблизи СНТ «Дормашевец» изнасиловал двух местных жительниц, при этом в каждом случае угрожал потерпевшим убийством.



Кроме того, распространение информации о факте задержания обвиняемого в СМИ позволило выявить еще два аналогичных эпизода его преступной деятельности. По выявленным фактам преступлений также возбуждены уголовные дела, по которым проводится весь комплекс необходимых следственных действий.



В настоящее время следователи при оперативном сопровождении сотрудников полиции продолжают расследование выявленных преступлений, совершенных обвиняемым, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

20 августа 2020 года



