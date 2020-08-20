В рейтинге реализации нацпроектов Орловской области лидируют шесть муниципальных образований Сегодня в областной администрации обсудили ход реализации нацпроектов. Промежуточные итоги глава региона Андрей Клычков подвел на совещании с главами районов. Совещание прошло в режиме видеоконференции.





Законтрактованность составляет 96%. До конца августа обещают заключить недостающие. Глав районов попросили держать все на особом контроле. Процент освоения денежных средств больше 40. Всего же, напомним, в этом году на реализацию национальных проектов в регионе выделено более 6 миллиардов рублей. Уже есть свои аутсайдеры. В списке - 11 муниципальных образований. Лидерами по реализации нацпроектов являются Малоархангельский, Кромской, Орловский, Колпнянский и Ливенский районы, а также город Ливны.





Анна Вайсергисер

20 августа 2020 года



