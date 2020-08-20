Орловская школа №33 прошла «Родительскую приемку» Какую оценку поставил родительский контроль и что изменится в процессе обучения из-за пандемии?





В преддверии нового учебного года школу посещают - родители. Проверяют, сделан ли ремонт, обеспечат ли детям санитарную безопасность. Инспекция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Родительская приемка», который стартовал по всей стране.



За парты школы №33 г Орла сядут 850 учеников, из них 93 - первоклассники. Чтобы детям было комфортно, обновили полы, привели в порядок кабинеты и спортивный зал, в актовом зале заменили два окна.



Комиссия также уделила максимальное внимание к вопросу безопасности в период пандемии. Администрации школы придется продумать для учащихся график уроков, перемен и посещения столовой. Сейчас ожидается поставка тепловизоров и рециркуляторов. С учетом всех этих деталей - школа №33 приемку прошла. Комиссия поставила оценку 4+. Чтобы выбиться в отличники, нужно доделать порожки и предоставить готовую схему обучения в новых условиях. И еще решить, как отметить День знаний. Больше 50-ти человек собирать вместе нельзя. Возможная форма - торжественные уроки отдельно в каждом классе.





Мария Семак

20 августа 2020 года



