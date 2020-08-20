Счета большинства орловских школ заблокированы Как в этих условиях будут работать образовательные учреждения? Этот вопрос обсуждали сегодня на профильном комитете облсовета.





Олег Кошелев, зампред Орловского облсовета: «Сегодня это главная проблема, но, я надеюсь, что она решится в ближайшее время, в связи с тем что будет поправками выделяться на дотацию городу Орлу порядка 230 миллимонов рублей, большая часть которых будет на разблокировку счетов».

Главная задолженность - по налогам, а также долги за электричество и школьное питание. Вопрос с питанием также обсуждался на комитете. С 1 сентября все ученики начальной школы, также как и в прошлом учебном году, будут питаться бесплатно. Начиная с 5 класса бесплатные обеды в Орле и Ливнах будут получать лишь льготники.





Татьяна Тимохина

20 августа 2020 года



