Орловчанка стала жертвой дешевой рекламы

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Орловчанка стала жертвой дешевой рекламыЖенщина попалась на уловку мошенника.
Ранее в следственные органы с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала полицейским, что заплатила неизвестному мужчине 4 000 рублей в обмен на размещение им в одном из журналов её рекламного сообщения. Когда текст в периодическом издании не появился, орловчанка поняла, что её обманули.
В итоге оперативники установили причастность к преступлению 30-летнего гражданина, который сознался в содеянном.
В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Артём Ежаков
20 августа 2020 года