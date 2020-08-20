Орловчанка стала жертвой дешевой рекламы Женщина попалась на уловку мошенника.





Ранее в следственные органы с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала полицейским, что заплатила неизвестному мужчине 4 000 рублей в обмен на размещение им в одном из журналов её рекламного сообщения. Когда текст в периодическом издании не появился, орловчанка поняла, что её обманули.



В итоге оперативники установили причастность к преступлению 30-летнего гражданина, который сознался в содеянном.



В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



