11 орловцев заразились коронавирусом на курортах России Они отдыхали в Краснодарском крае и Крыму.





Мониторинг осуществлялся у прибывших с отдыха в период с начала этого месяца и на текущий момент. Шесть заболевших вернулись из Анапы, Сочи, Ейска и Джемете.



Еще пять человек заразились в Ялте и других крымских городах – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

20 августа 2020 года



