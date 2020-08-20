В орловскую больницу им. Боткина поставщик отправил фальсификат вместо сливочного масла

Кроме того, в пробах этого продукта обнаружили кишечную палочку.

Белого цвета и прогорклое - такое масло сразу же насторожило сотрудников пищеблока городской больницы имени Боткина. Пробы отправили на исследования. Итог - поставщик решил накормить пациентов спредом вместо сливочного масла. Но на стол оно, к счастью, так и не попало.

Альбина Шманёва, завпроизводством городской больницы имени С.П. Боткина: «Лабораторные анализы показали, что масло не соответствует заявленному ГОСТу, в нем находятся растительные жиры. То есть, это фальсификат».

То, что это фальсификат, доказал и мониторинг электронных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Евгений Гущин начальник отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Было установлено, что ООО «Мирамилк» фигурировало в нелогичных схемах перемещения молочной продукции по территории РФ. Это дало основание предположить, что организация осуществляла реализацию недоброкачественной, в том, числе фальсифицированной продукции».

Мало того, что полезность спреда весьма спорный вопрос, так он еще оказался и с «бомбой немедленного действия» - в нем обнаружили кишечную палочку.

Поставщика бюджетное учреждение самостоятельно выбрать не может - согласно закону. Определение проходит в электронном виде и на конкурсной основе.

Наталья Гурова, руководитель контрактной службы городской больницы имени С.П. Боткина: «Выигрывает поставщик, который на равных условиях, отвечающих техническим требованиям заказчика, предлагает наименьшую цену».

Дешевое некачественное масло руководство больницы потребовало заменить. Поставщик отказался. Мало того, он подал в суд на больницу им. Боткина, хотел взыскать бюджетные средства за свой фальсификат. Но суд исковые требования не удовлетворил. Теперь сам поставщик по решению суда обязан выплатить 400 тысяч рублей.

Решение уже вступило в силу. Полученные средства, как нас заверили, пойдут на развитие больницы имени Боткина. Это первый прецедент на Орловщине - результат успешной работы информационной системы «Меркурий». Кстати, на подходе второй. Выяснилось, что вместо сыра сюда же поставляли сырный продукт, но в этом деле суд пока не поставил точку.