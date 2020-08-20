четверг 20.08.2020 20:03:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле пытались усовершенствовать закон о защите животных

Госдума приняла закон о защите животных в конце 2018 года. Его долго готовили, но учли не все.


С инициативой исправить недочеты выступили региональные депутаты от партии «Справедливая Россия». 
 
Руслан Перелыгин, депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Нужны более четкие формулировки и определения, проработка моментов финансирования и организации работы приютов, совершенствование системы наказания за нарушение закона и многое другое».
 
Сегодня в Орле за круглым столом собрались зоозащитники, представители регионального управления ветеринарии и члены партии «Справедливая Россия».
 
Первое, на что обратили внимание зоозащитники, - ведение видеосъемки отлова бездомных животных. Она не должна быть формальной. Нужно фиксировать весь процесс.
 
Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Нигде не прописан четко регламент ведения видеосъемки - с какого момента начинать видеосъемку, какие ракурсы должны быть, и так далее. То, что видеосъемка ведется - она ведется по факту».
 
Нет никаких указаний в законе и насчет повторного отлова уже чипированных животных, их вакцинации и содержания. Но главной темой стало создание муниципальных приютов для бездомных животных. Процесс идет, но, как отметили участники круглого стола, очень медленно. По мнению «Справедливой России» его можно существенно ускорить. Планы есть и предпринимаются конкретные шаги. 
 
Руслан Перелыгин, депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Основная задача сегодня - сесть за стол переговоров и выработать те решения, которые устроят и общественные организации, и зоозащитников, и муниципальную, региональную и законодательную власть. Мы сегодня являемся буфером для объединения всех здравых сил, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос».
 
Этот круглый стол по законодательным проблемам защиты животных первый, но не единственным. Подобные обсуждения справедливороссы будут проводить как минимум раз в три месяца. По сути это координационный совет. К участию в нем планируется привлекать и депутатов Госдумы.



Оксана Гранн
20 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.