В Орле пытались усовершенствовать закон о защите животных Госдума приняла закон о защите животных в конце 2018 года. Его долго готовили, но учли не все.





С инициативой исправить недочеты выступили региональные депутаты от партии «Справедливая Россия». Руслан Перелыгин, депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Нужны более четкие формулировки и определения, проработка моментов финансирования и организации работы приютов, совершенствование системы наказания за нарушение закона и многое другое». Сегодня в Орле за круглым столом собрались зоозащитники, представители регионального управления ветеринарии и члены партии «Справедливая Россия». Первое, на что обратили внимание зоозащитники, - ведение видеосъемки отлова бездомных животных. Она не должна быть формальной. Нужно фиксировать весь процесс. Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Нигде не прописан четко регламент ведения видеосъемки - с какого момента начинать видеосъемку, какие ракурсы должны быть, и так далее. То, что видеосъемка ведется - она ведется по факту». Нет никаких указаний в законе и насчет повторного отлова уже чипированных животных, их вакцинации и содержания. Но главной темой стало создание муниципальных приютов для бездомных животных. Процесс идет, но, как отметили участники круглого стола, очень медленно. По мнению «Справедливой России» его можно существенно ускорить. Планы есть и предпринимаются конкретные шаги. Руслан Перелыгин, депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Основная задача сегодня - сесть за стол переговоров и выработать те решения, которые устроят и общественные организации, и зоозащитников, и муниципальную, региональную и законодательную власть. Мы сегодня являемся буфером для объединения всех здравых сил, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос». Этот круглый стол по законодательным проблемам защиты животных первый, но не единственным. Подобные обсуждения справедливороссы будут проводить как минимум раз в три месяца. По сути это координационный совет. К участию в нем планируется привлекать и депутатов Госдумы.





Оксана Гранн

20 августа 2020 года



