В Орел впервые за пять лет вернулся большой планерный спорт В эти дни аэродром Пугачевка принимает Чемпионат России в классе «стандартный». Планерный спорт – уникальный. Залог начала соревновательного дня – правильные облака. За тем, как взлетают и садятся планеры, наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.





День у планеристов начинается с прогноза погоды. Сейчас уже не поднимают в воздух самолеты-разведчики, как это было раньше. Вся информация есть онлайн. В день, когда мы гостили у спортсменов, с погодой им повезло. Прогноз озвучивается и обсуждается на предстартовом брифинге. Все зависит от облаков - они не дают земле прогреться и создать нужные планеристам восходящие потоки. До начала соревнований планеры - на стоянке. К старту их перевезут на летное поле. Сейчас их 17. А ведь когда-то поле площадью более 200 гектаров видело гораздо больше легкокрылых машин. В дни международных турниров в небе над Пугачевкой кружили до 70 планеров! Юрий Малютин, ветеран орловского планерного спорта: «Уже в 1965 году наш аэроклуб выступил впервые на Первенстве РСФСР и занял первое место. Команда была представлена на Всесоюзном чемпионате, который и провели на аэродроме в Пугачевке». Были в 81-летней истории центрального орловского аэроклуба Чемпионаты Европы и Мира, четыре мировых и несчетное количество всесоюзных рекордов. Пока мы вспоминали историю орловского планеризма, участники Чемпионата России получили задание на день. Вариант подготовлен не один: на случай резкой смены погоды. Карту движения планеристы загружают в свои бортовые компьютеры, которых, кстати, тоже в планере несколько – на случай внезапной поломки. В классе «стандартный» два варианта упражнений: «классический» и «упражнение с зонами». Везде на первом месте скорость. Тамара Свиридова, главный судья соревнований: «Состав очень сильный. Люди приехали соревноваться. Они знают, что здесь поставлена правильно программа чемпионата. Она здесь всегда была. Поэтому не слабый состав. Они приехали победить и попасть в сборную». Задание - получено, погода – та, что нужно. Планеры занимают места на поле. И вот он старт. Каждую «легкокрылую птицу» цепляют к самолету, и он в буквальном смысле забрасывает планеры в небо, где они должны поймать свой поток. В день нашего визита первые планеры начали садиться, пробыв в воздухе более трех часов. Вернуться на поле, кстати, удается не всем. В небе важно внимание - и к собственным действиям, и к соседям. Оказывается, птицы помогают планеристам искать нужные потоки. Кристина Ярошевич, участница Чемпионата России: «Когда нас подняли, два аиста кружили над полем. Я тоже к ним пристроилась. Это было очень здорово. Такие две больших птицы, и я такая – третья, еще больше». По-хозяйски ведут в Пугачевке себя не только птицы. К примеру, семья Ерофеевых считает наш аэроклуб практически домом. Дни Чемпионата России для Ирины Ерофеевой уникальные – она возвращается в небо после декрета. Ей не страшно. Это чувство давно позади – в небо спортсменка поднимается 15 лет. Ирина Ерофеева, участница Чемпионата России: «Первый самостоятельный вылет на планере. На нем потренироваться нельзя. Если на Бланике ты не тренируешься с инструктором, то здесь ты садишься сразу сам. Совершенно другой планер, другие скорости, по-другому себя чувствуешь в полете». Нашлись среди тех, кто в эти дни летает в небе над Орловской областью, и гости из-за рубежа. Алексей Дочкин приехал из Беларуси. Выступает вне зачета - просто потому, что соскучился по небу и давно не играл в «воздушные шахматы». Алексей Дочкин, участник Чемпионата России (Беларусь): «Я пробовал многие авиационные виды спорта. Мне кажется, планеры - самый интересный. Недаром их называют воздушными шахматами, потому что здесь все зависит только от тебя. Цена ошибки очень большая». В истории центрального планерного аэроклуба - много ярких моментов. Было и крутое пике. Но цель на возрождение взята. Теперь главное – поймать нужный поток ветра. Чемпионат России по планерному спорту продлится до 27 августа.





Анастасия Дорохова

21 августа 2020 года



