В Ливнах готовится к сдаче спорткомплекс

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В Ливнах готовится к сдаче спорткомплексПервый подрядчик подготовил основание для будущего футбольного поля, сейчас на объект зашла фирма с многолетним опытом по укладке искусственного газона.
Сегодня газон уже может принимать гостей. На поле нанесена разметка, установлены ворота, правда, пока еще без сетки. К слову, игровая зона - полосатая. Как говорят рабочие, такой заказ они получили впервые. Поэтому ливенский стадион называют эксклюзивным. Сейчас преображаются беговые дорожки и вспомогательные территории.
Последним штрихом станет нанесение разметки на беговые дорожки и баскетбольную площадку. Со слов строителей, если погода позволит, то уже через неделю объект будет готов к сдаче.
Надежда Невматулина
21 августа 2020 года