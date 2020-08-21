В Ливнах готовится к сдаче спорткомплекс

Первый подрядчик подготовил основание для будущего футбольного поля, сейчас на объект зашла фирма с многолетним опытом по укладке искусственного газона.

Сегодня газон уже может принимать гостей. На поле нанесена разметка, установлены ворота, правда, пока еще без сетки. К слову, игровая зона - полосатая. Как говорят рабочие, такой заказ они получили впервые. Поэтому ливенский стадион называют эксклюзивным. Сейчас преображаются беговые дорожки и вспомогательные территории.

Последним штрихом станет нанесение разметки на беговые дорожки и баскетбольную площадку. Со слов строителей, если погода позволит, то уже через неделю объект будет готов к сдаче.